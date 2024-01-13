Стал известен соперник Милохина на ринге. Он старше и уже дрался

Дебютный бой Милохина состоится 16 февраля в Дубае на турнире Alpha Fight Series.

Что известно о сопернике? Он тоже блогер, ему 27 лет. У него в Instagram (запрещён в РФ, владелец —компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 3,5 млн подписчиков — на 400 000 больше, чем у Дани. Правда, Милохин прославился в первую очередь в TikTok, где у него около 13 млн фолловеров.

В отличие от российского тиктокера индиец уже проводил бои с коллегами. В октябре 2021 года он дрался с ютубером Рашедом Бельхасо (Moneykicks). Хана тогда отправили в нокаут.

В декабре тренер Милохина Зорик Степанян рассказал, что тиктокер тренируется для того, чтобы начать карьеру в смешанных единоборствах. По словам Степаняна, у парня есть для этого все данные и он даже может стать вторым Коннором Макгрегором.

Милохин живёт в Дубае и активно тренируется. Подписчики уже заметили, что фигура 22-летнего блогера заметно преобразилась — он подкачался.

Возможно, для Милохина поп-бои — это способ поправить своё финансовое положение. Уехав из России, он жаловался, что остался без денег и работы. В ноябре Даня во время онлайн-трансляции заявил, что с удовольствием вышел бы на бой против телеведущего Владимира Соловьёва. Но тот ожидаемо отказался, назвав тиктокера «перхотью, сбежавшей из страны».