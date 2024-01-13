Раскрыты новые подробности смерти королевы Елизаветы II
Королева Елизаветы II, которая правила Великобританией на протяжении 70 лет, умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. За некоторое время до своей кончины она передала часть своих дел своему сыну принцу Чарльзу. Он как раз и стал следующим британским монархом Карлом III. Несмотря на преклонный возраст смерть королевы шокировала мир, ведь ничего не предвещало трагедии. Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга раскрыло подробности.
Как сообщило издание, королева Елизавета умерла по причине преклонного возраста. Отмечается, что монарха не стало во сне, сама она ничего не осознавала и не почувствовала боли.
«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», — цитирует издание записку Янга.
Ранее стало известно, что деньги одиноких британцев, которые по традиции идут в королевскую казну, тратились не на благотворительность, как обещала Елизавета II и Карл III, а на ремонт коммерческой недвижимости ныне правящего британского монарха. Подробности скандала можно узнать тут.