Раскрыты новые подробности смерти королевы Елизаветы II

Как сообщило издание, королева Елизавета умерла по причине преклонного возраста. Отмечается, что монарха не стало во сне, сама она ничего не осознавала и не почувствовала боли.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», — цитирует издание записку Янга.

Ранее стало известно, что деньги одиноких британцев, которые по традиции идут в королевскую казну, тратились не на благотворительность, как обещала Елизавета II и Карл III, а на ремонт коммерческой недвижимости ныне правящего британского монарха. Подробности скандала можно узнать тут.