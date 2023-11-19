Всплыло меню с «Титаника». Чем кормили богатых господ за 3 дня до крушения лайнера

Если хочется почувствовать себя богатеньким Буратино начала прошлого века, но погибать под толщей воды — уже не очень, то представилась отличная возможность благодаря меню с лайнера. В листовке, которую отпечатали в отдельной комнате за три дня до столкновения «Титаника» с айсбергом, на ужин предлагались:

куриный бульон;

крем-суп из спаржи;

мясо молодого барашка с мятным соусом;

говяжья вырезка;

говяжье филе с хреном;

жареные голуби;

цыплёнок под соусом из хлеба;

утка с соусом из портвейна;

лосось с голландским соусом;

устрицы;

пюре из пастернака;

гарниры из риса и картофеля;

зелёный горошек;

салат;

пудинг;

кофейный десерт;

французское мороженое.

Некоторые блюда звучат экзотично, а некоторые — вполне обычно и их даже можно повторить самостоятельно. Причём если эти сочетания не вдохновляют, то есть и другие варианты, например, из меню первого дня, которое в 2018 году продали за 100 000 фунтов (почти 7 миллионов рублей). В него входили, помимо прочего:

куриный суп;

ягнёнок;

ветчина со шпинатом;

жареная курица.

В России, конечно, меню «Титаника» не купить, зато можно отхватить одно из первого в стране «Макдоналдса». Оно обойдётся всего в 4,3 млн рублей.