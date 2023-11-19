Всплыло меню с «Титаника». Чем кормили богатых господ за 3 дня до крушения лайнера
В Великобритании прошёл аукцион Henry Aldridge and Son, где помимо прочего продавались меню с «Титаника», которые раскладывали перед ужином для пассажиров первого класса. Известно, что конкретно эти листовки изготовили за три дня до того самого крушения. Ветхий листик продали за 83 000 фунтов стерлингов (это около 9,5 млн рублей).
Если хочется почувствовать себя богатеньким Буратино начала прошлого века, но погибать под толщей воды — уже не очень, то представилась отличная возможность благодаря меню с лайнера. В листовке, которую отпечатали в отдельной комнате за три дня до столкновения «Титаника» с айсбергом, на ужин предлагались:
- куриный бульон;
- крем-суп из спаржи;
- мясо молодого барашка с мятным соусом;
- говяжья вырезка;
- говяжье филе с хреном;
- жареные голуби;
- цыплёнок под соусом из хлеба;
- утка с соусом из портвейна;
- лосось с голландским соусом;
- устрицы;
- пюре из пастернака;
- гарниры из риса и картофеля;
- зелёный горошек;
- салат;
- пудинг;
- кофейный десерт;
- французское мороженое.
Некоторые блюда звучат экзотично, а некоторые — вполне обычно и их даже можно повторить самостоятельно. Причём если эти сочетания не вдохновляют, то есть и другие варианты, например, из меню первого дня, которое в 2018 году продали за 100 000 фунтов (почти 7 миллионов рублей). В него входили, помимо прочего:
- куриный суп;
- ягнёнок;
- ветчина со шпинатом;
- жареная курица.
В России, конечно, меню «Титаника» не купить, зато можно отхватить одно из первого в стране «Макдоналдса». Оно обойдётся всего в 4,3 млн рублей.