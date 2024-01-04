Стало известно, из-за чего умер Стас Агафонов. Звезде КВН было всего 40

В момент смерти Агафонова был не дома, он был на отдыхе. Дата проведения прощальной церемонии пока неизвестна.

По поводу смерти юмориста высказался и Эдгард Запашный. Дрессировщик заявил, что это один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН. «Покойся с миром, дорогой Стас», — объяснил Запашный.

Агафонов играл за такие команды как «Сборная Большого Московского цирка», «ИГУ», «Урал», «Байкал», «Союз», «Молодость», «Экскурсия по городу» и другими. Ещё худруком женской сборной «Раисы».

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