Стало известно, как сон влияет на память. Подсказка — утро вечера мудренее

Во время исследования опыт проводился в группе на 77 человек. Утром и вечером им давали материал для изучения, а потом, спустя 10,5 часа, им давали тесты. Разница была в том, что в первом случае контрольные приходилось решать в тот же день, а во втором — учащиеся могли поспать и отдохнуть перед срезом.

Чтобы не портить чистоту эксперимента, студентам меняли режим и следили за результатами. Оказалось, что если перед тестом они поспали, то и ответы у них были лучше. Они могли вспомнить на один факт больше, чем их товарищи.

Эксперимент проводился при обучении математике, но исследователи уверены, что мозг будет работать в похожем ключе не только с цифрами, но и со всеми остальными видами информации.

А чтобы память была всегда в тонусе, можно ещё и меню скорректировать. Например, добавить в рацион кофе, чай, орехи и семечки, фрукты и зелёные листовые овощи.