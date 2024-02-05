Жизнь
Опубликовано 05 февраля 2024, 19:50
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Стало известно, когда лучше завтракать, чтобы избежать диабета

Завтрак — важный приём пищи, который пропускать никак нельзя. Но не у всех на него есть достаточно времени и не каждый успевает поесть сразу после пробуждения. Оказалось, что важно не просто поесть плотно, а ещё и сделать это в правильное время. Учёные из Барселонского института глобального здравоохранения заявили, что лучше всего завтракать до восьми утра.
Стало известно, когда лучше завтракать, чтобы избежать диабета
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Согласно результатам исследования, завтрак до восьми утра сокращает риски развития сахарного диабета на 59%. Учёные опросили 103 312 добровольца и узнали об их распорядке дня, пищевых и двигательных привычках. Затем началась фаза наблюдения, которая длилась около семи лет. Кстати, 79% добровольцев, которые приняли участие в исследовании, были женщинами.

В результате к концу эксперимента диабет второго типа диагностировали у 963 человек. При этом чаще этот диагноз ставили тем, кто завтракал после девяти утра. Учёные предположили, что такая закономерность обусловлена циркадными ритмами человека — это колебания интенсивности биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

О связи между поздним завтраком с риском развития инсульта можно прочитать тут.

Автор:iDatica, Анна Рожкова
Редакция
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