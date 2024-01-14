Стало известно, когда в Москве спадут морозы
В Подмосковье уже вторую ночь подряд зима устанавливает погодные рекорды зимы, устраивая лютый минус, а днём тоже не достаточно тепло, чтобы радоваться жизни. Однако терпеть такие холода долго не придётся, заявил метеоролог Шувалов. По его словам, к столице идёт новый циклон, который принесёт с собой потепление и небольшой снег.
Как рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов, в начале следующей недели к Москве приблизится новый циклон, который принесёт понижение атмосферного давления и потепление.
Уже в понедельник, 15 января, средняя температура днём будет варьироваться от -5 до -2 градусов. В ночь на 16 января температура будет колебаться от -6 до -2 градусов, а днём будет похолоднее — до -7, но явно не до такой же степени, что и сейчас.
Ясного неба в начале недели лучше не ждать — метеоролог прогнозирует облачность и небольшие осадки.
Если потепления ждать не хочется, а мёрзнуть уже надоело, то есть 5 способов от специалиста, как согреться дома при неработающем отоплении. В условиях постоянных аварий на теплотрассе очень актуально.