Стало известно, когда в Москве спадут морозы

Как рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов, в начале следующей недели к Москве приблизится новый циклон, который принесёт понижение атмосферного давления и потепление.

Уже в понедельник, 15 января, средняя температура днём будет варьироваться от -5 до -2 градусов. В ночь на 16 января температура будет колебаться от -6 до -2 градусов, а днём будет похолоднее — до -7, но явно не до такой же степени, что и сейчас.

Ясного неба в начале недели лучше не ждать — метеоролог прогнозирует облачность и небольшие осадки.

Если потепления ждать не хочется, а мёрзнуть уже надоело, то есть 5 способов от специалиста, как согреться дома при неработающем отоплении. В условиях постоянных аварий на теплотрассе очень актуально.