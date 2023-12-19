Стало известно, когда выйдет последняя серия «Слово пацана»

Радостной новостью Жора Крыжовников поделился в соцсетях. Режиссёр ранее говорил, что захотел сделать финал «круче, острее и эмоциональнее». Он объяснял тогда, что решение далось ему нелегко, так как обычно авторы не любят тратить дополнительные деньги на съёмки.

Новость о том, что финал истории будет другим, появилась почти сразу после того, как в Сеть слили все эпизоды сериала. Они появились в открытом доступе ещё до того, как их показали на стримингах. По словам Крыжовникова, в интернет попали черновые варианты, он сравнил их с неготовым блюдом, которое принесли из ресторана.

Изначально восьмая серия должна была выйти 21 декабря, но из-за того, что серию решили переснять, Крыжовников заявил о переносе выхода. Теперь оказалось, что финальный эпизод появится всё-таки в срок.

Сериал ещё не закончился, но уже наделал много шума. В России, например, даже зарегистрировали одеколон и семечки под брендом «Слово пацана».