Стало известно, кто из звёзд будет вести «Новогоднюю ночь» на Первом
Музыкально-развлекательная программа Новогодняя ночь на Первом канале по традиции пройдёт с 31 декабря на 1 января. Россияне будут встречать первые часы 2024 года вместе с ведущей и актрисой «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и актёром Максимом Авериным. Об этом «Лента.ру» узнала из пресс-релиза телеканала. Но это далеко не весь звёздный список.
Также на экранах появятся телеведущие: Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Светлана Зейналова и Тимур Соловьёв. Вдобавок к ним развлекать россиян будут юмористы Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев.
А ещё в начале декабря стало известно, кто будет вести «Новогодний голубой огонёк» на «России 1». Это актриса Татьяна Веденеева, певец Николай Басков, телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.