Стало известно, кто из звёзд будет вести «Новогоднюю ночь» на Первом

Также на экранах появятся телеведущие: Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Светлана Зейналова и Тимур Соловьёв. Вдобавок к ним развлекать россиян будут юмористы Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев.

А ещё в начале декабря стало известно, кто будет вести «Новогодний голубой огонёк» на «России 1». Это актриса Татьяна Веденеева, певец Николай Басков, телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.