Стало известно, кто мог слить скандальное видео с Vacio на «голой» вечеринке

Васильев вместе с адвокатом считают, что видео, на котором кто-то стягивает носок с музыканта, сняла и выложила в интернет именно Орлова. Защитник рэпера подчеркнул, что сам Vacio ролик не записывал, так как был в кадре, и в интернете не публиковал, ведь у него не было доступа к этому видео. По информации Mash, телефон Васильева действительно проверяли и не нашли там ничего запрещённого.

Теперь адвокат Vacio просит провести экспертизу.

Самого рэпера сначала арестовали на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*.

Но после того как Васильев отсидел положенные дни, его задержали снова. В этот раз ему вменили мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти.

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