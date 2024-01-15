Стало известно, кто мог слить скандальное видео с Vacio на «голой» вечеринке
Рэпер Vacio (Николай Васильев) столкнулся с проблемами после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой и уже почти месяц не может выйти из спецприёмника. Суд решил, что он в том числе пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения*. Всему виной видео, на котором посетители вечеринки трогают носок на рэпере, одетый на то самое. Дошло до того, что весь последовавший скандал якобы произошёл из-за бывшей участницы группы «Блестящие» Ольги Орловой.
Васильев вместе с адвокатом считают, что видео, на котором кто-то стягивает носок с музыканта, сняла и выложила в интернет именно Орлова. Защитник рэпера подчеркнул, что сам Vacio ролик не записывал, так как был в кадре, и в интернете не публиковал, ведь у него не было доступа к этому видео. По информации Mash, телефон Васильева действительно проверяли и не нашли там ничего запрещённого.
Теперь адвокат Vacio просит провести экспертизу.
Самого рэпера сначала арестовали на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*.
Но после того как Васильев отсидел положенные дни, его задержали снова. В этот раз ему вменили мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти.
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