Жизнь
11:20, 18 января 2024
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Стало известно о «грязных» забавах Брэда Питта в молодости

Американо-канадский актёр Джейсон Пристли на одном из телешоу поделился воспоминаниями о том, как он в 1987 году жил в одной комнате с Брэдом Питтом в Лос-Анджелесе. Тогда Питт ещё не был знаменитостью, а только делал свои первые шаги в актёрстве. Как оказалось, вместе будущие звёзды Голливуда весело проводили время: соревновались в том, кто дольше сможет не принимать душ. Питт всегда выходил победителем, заявил Пристли.
Стало известно о «грязных» забавах Брэда Питта в молодости
© Glenn Francis/wikipedia.org

Вместе с Пристли и Питтом в комнате жил ещё один парень. Само жильё находилось в «действительно паршивой части Лос-Анджелеса», рассказал Пристли в эфире шоу Live with Kelly and Mark на YouTube. По его словам, они играли в игру, в которой побеждает тот, кто дольше всех не моется.

«(Побеждал) всегда Брэд. Я не думаю, что он всё ещё так делает, но тогда он мог подолгу не принимать душ», — поделился актёр.

Брэд Питт до начала актёрской карьеры в 1987 году крутился как мог. Он работал водителем, перевозчиком мебели и даже зазывалой в сети ресторанов El Pollo Loco и должен был в костюме гигантского цыплёнка приглашать прохожих посетить их заведение. Кто ж знал, что о его «грязных» играх в комнате через много лет узнают миллионы людей.

Ранее бывшая супруга Питта Анджелина Джоли рассказала, что у неё произошло с лицом после развода с Брэдом Питтом в 2016 году. Как известно, пара разводилась громко и со скандалами.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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