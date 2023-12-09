Стало известно о тайном таланте Пугачёвой. Проболтался её гитарист

По словам артиста, он немало времени провел с Пугачёвой, поэтому знает, что она отлично рисует. Причём речь не про какие-то почеркушки в стол — Примадонна даже сама нарисовала обложку для своего альбома «Гулливер».

Левшин признался, что видел её работы и был поражён их качеством. Он уверен, что Пугачева спокойно могла бы открыть выставку своих картин и не одну, но почему-то это не делала и не афишировала своё хобби.

Ранее швея Аллы Пугачёвой рассказывала, как та еле могла выступать с больной ногой. Она сбрасывала обувь и ходила по сцене босиком.

И хоть Примадонна сейчас не в России, Филипп Киркоров может похвастаться тем, что у него есть уже две Пугачёвы. Что за магия такая и откуда они взялись — почитать можно здесь.