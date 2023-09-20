12:45, 20 сентября 2023
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Стало известно, в каких российских регионах возвращают масочный режим
В России продолжается рост числа новых случаев COVID-19. за прошедшую неделю заболеваемость ковидом в стране подскочила на 48% — 11 500 случаев. Помимо того, сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в разных регионах России привёл к тому, что Роспотребнадзор порекомендовал сейчас дополнительные ограничительные меры, в том числе обязательное ношение масок.
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Сначала масочный режим ввели в Доме правительства с 18 сентября. После этого региональные власти объявили обязательный или рекомендательный масочный режим в организациях здравоохранения.
Вот где возвращают маски:
- В Тульской области масочный режим для посетителей и персонала ввели во всех медучреждениях, но пока только в рекомендательной форме.
- В Тюмени советуют надевать маску из-за всплеска ОРВИ в нескольких поликлиниках и больницах.
- В Псковской области в больницы региона собрались вернуть обязательное ношение индивидуальных средств защиты.
- В Саратовской области носить маски должен только медперсонал больниц.
- В Пермском крае главврачам поликлиник и больниц посоветовали ввести в медицинских учреждениях масочный режим, чтобы «избежать масштабной эпидемии ОРВИ и коронавируса».
- Власти ХМАО из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом также решили вернуть во все больницы региона необходимость носить маски. А также пациентами и посетителям на входе измеряют температуру тела, обрабатывают руки антисептиками.
- В Иркутской области и аэропорту Иркутска сотрудники Роспотребнадзора следят за состоянием прибывающих пассажиров и экипажей международных рейсов.
- В Москве в учреждениях здравоохранения тоже ввели масочный режим. Однако это только заявления в соцсетях, в Департаменте здравоохранения столицы эту информацию не прокомментировали.
- В Санкт-Петербурге есть лишь одно антикоронавирусное ограничение: в конце августа губернатор города Александр Беглов продлил запрет на проведение митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий без согласования