Стало известно, в каких российских регионах возвращают масочный режим

В России продолжается рост числа новых случаев COVID-19. за прошедшую неделю заболеваемость ковидом в стране подскочила на 48% — 11 500 случаев. Помимо того, сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в разных реги­о­нах России привёл к тому, что Роспо­треб­над­зо­р порекомендовал сейчас дополни­тель­ные огра­ни­чи­тель­ные меры, в том чис­ле обя­за­тель­но­е ноше­ние масок.