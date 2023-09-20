Жизнь
12:45, 20 сентября 2023
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Стало известно, в каких российских регионах возвращают масочный режим

В России продолжается рост числа новых случаев COVID-19. за прошедшую неделю заболеваемость ковидом в стране подскочила на 48% — 11 500 случаев. Помимо того, сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в разных реги­о­нах России привёл к тому, что Роспо­треб­над­зо­р порекомендовал сейчас дополни­тель­ные огра­ни­чи­тель­ные меры, в том чис­ле обя­за­тель­но­е ноше­ние масок.

Стало известно, в каких российских регионах возвращают масочный режим

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Сначала масочный режим ввели в Доме правительства с 18 сентября. После этого региональные власти объявили обязательный или рекомендательный масочный режим в организациях здравоохранения.

Вот где возвращают маски:

  • В Тульской области масочный режим для посетителей и персонала ввели во всех медучреждениях, но пока только в рекомендательной форме.
  • В Тюмени советуют надевать маску из-за всплеска ОРВИ в нескольких поликлиниках и больницах.
  • В Псковской области в больницы региона собрались вернуть обязательное ношение индивидуальных средств защиты.
  • В Саратовской области носить маски должен только медперсонал больниц.
  • В Пермском крае главврачам поликлиник и больниц посоветовали ввести в медицинских учреждениях масочный режим, чтобы «избежать масштабной эпидемии ОРВИ и коронавируса».
  • Власти ХМАО из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом также решили вернуть во все больницы региона необходимость носить маски. А также пациентами и посетителям на входе измеряют температуру тела, обрабатывают руки антисептиками.
  • В Иркутской области и аэропорту Иркутска сотрудники Роспотребнадзора следят за состоянием прибывающих пассажиров и экипажей международных рейсов.
  • В Москве в учреждениях здравоохранения тоже ввели масочный режим. Однако это только заявления в соцсетях, в Департаменте здравоохранения столицы эту информацию не прокомментировали.
  • В Санкт-Петербурге есть лишь одно антикоронавирусное ограничение: в конце августа губернатор города Александр Беглов продлил запрет на проведение митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий без согласования
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