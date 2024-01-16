Жизнь
18:00, 16 января 2024
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Стало известно, в каких войсках будет служить рэпер Vacio

Рэпер Vacio (Николай Васильев) после выхода из-под ареста прошёл медкомиссию и встал на воинский учёт. Музыканту пришлось отсидеть 25 дней под стражей из-за появления на «головой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в одном носке на голом теле. Теперь 25-летнего артиста ждёт служба в армии. По сведениям Mash, Васильев будет в оркестровых войсках. Он как раз оканчивал музыкальное училище. Правда, его учили играть джаз.
Стало известно, в каких войсках будет служить рэпер Vacio
© Телеграм канал VACÍO SWAG

Также журналисты узнали, что у Vacio будет зарплата 60 000 рублей, каждые выходные он сможет уезжать домой. Также у него будет возможность жить на съёмной квартире.

Ранее военная медкомиссия родного Екатеринбурга признала Vacio негодным к военной службе из-за псориаза. Это неизлечимое хроническое заболевание, поражающее в основном кожу. В Москве Vacio с этим решением не согласились признали рэпера годным.

Известно, что Васильев после школы поступил в музыкальное училище в Екатеринбурге на джазовое отделение. Он играл в группе вместе со своими учителями и зарабатывал на этом своим первые первые деньги, но потом увлёкся хип-хопом.

15 января Васильев вышел вышел из спецприемника в Москве. Там ему пришлось отсидеть в общей сложности 25 суток за хулиганство — а именно за появление на вечеринке Насти Ивлеевой в одном носке.

Позже артист признал, что в погоне за хайпом «перегнул» и после ареста пересмотрел свои взгляды на жизнь. По словам адвоката музыканта Романа Попова, Николай любит Россию и считает службу в армии почётной обязанностью.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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