Стало известно, в каких войсках будет служить рэпер Vacio

Также журналисты узнали, что у Vacio будет зарплата 60 000 рублей, каждые выходные он сможет уезжать домой. Также у него будет возможность жить на съёмной квартире.

Ранее военная медкомиссия родного Екатеринбурга признала Vacio негодным к военной службе из-за псориаза. Это неизлечимое хроническое заболевание, поражающее в основном кожу. В Москве Vacio с этим решением не согласились признали рэпера годным.

Известно, что Васильев после школы поступил в музыкальное училище в Екатеринбурге на джазовое отделение. Он играл в группе вместе со своими учителями и зарабатывал на этом своим первые первые деньги, но потом увлёкся хип-хопом.

15 января Васильев вышел вышел из спецприемника в Москве. Там ему пришлось отсидеть в общей сложности 25 суток за хулиганство — а именно за появление на вечеринке Насти Ивлеевой в одном носке.

Позже артист признал, что в погоне за хайпом «перегнул» и после ареста пересмотрел свои взгляды на жизнь. По словам адвоката музыканта Романа Попова, Николай любит Россию и считает службу в армии почётной обязанностью.