Старость — это сколько лет? Учёные назвали точную цифру
Взгляд на то, со скольких лет человека можно считать старым, стандартно у всех разный. Это подтвердило и исследование российских учёных из МГУ имени М. В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Но зато по итогам своей работы они смогли выделить среднее значение — 70,7 года. Так считают сами опрошенные россияне.
В опросе участвовало 1200 разных по возрасту, уровню дохода и семейному положению жителей 65 регионов.
Вот о чём их спрашивали:
- в каком возрасте наступает старость;
- когда это происходит конкретно у мужчин и женщин;
- насколько вы согласны с тем, что вы молодой человек;
- насколько вы согласны с тем, что вы пожилой человек.
По итогам исследования оказалось, что восприятие себя любимого зависит не только от возраста и состояния здоровья, но и от пола. В среднем, по мнению опрошенных россиян, у женщин старость наступает в 68 лет, а мужчин — в 69,4 года.
Но женщины из исследования определили приход старости как 71,8 года, а мужчины — 69,3. В статье учёные объяснили такой расклад «феминизацией старости», которая связана тем, что в старших возрастных группах больше женщин.
Ещё считается, что в старости быстрее идёт время. Но в действительности его восприятие меняется уже в 25 лет. Этот возраст пока никто старостью не считает — ну разве что шуточно.