Старость — это сколько лет? Учёные назвали точную цифру

В опросе участвовало 1200 разных по возрасту, уровню дохода и семейному положению жителей 65 регионов.

Вот о чём их спрашивали:

в каком возрасте наступает старость;

когда это происходит конкретно у мужчин и женщин;

насколько вы согласны с тем, что вы молодой человек;

насколько вы согласны с тем, что вы пожилой человек.

По итогам исследования оказалось, что восприятие себя любимого зависит не только от возраста и состояния здоровья, но и от пола. В среднем, по мнению опрошенных россиян, у женщин старость наступает в 68 лет, а мужчин — в 69,4 года.

Но женщины из исследования определили приход старости как 71,8 года, а мужчины — 69,3. В статье учёные объяснили такой расклад «феминизацией старости», которая связана тем, что в старших возрастных группах больше женщин.

Ещё считается, что в старости быстрее идёт время. Но в действительности его восприятие меняется уже в 25 лет. Этот возраст пока никто старостью не считает — ну разве что шуточно.