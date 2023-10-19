Жизнь
23:00, 19 октября 2023
1 мин.

Старость — это сколько лет? Учёные назвали точную цифру

Взгляд на то, со скольких лет человека можно считать старым, стандартно у всех разный. Это подтвердило и исследование российских учёных из МГУ имени М. В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Но зато по итогам своей работы они смогли выделить среднее значение — 70,7 года. Так считают сами опрошенные россияне.

Старость — это сколько лет? Учёные назвали точную цифру
© Freepik/prostooleh

В опросе участвовало 1200 разных по возрасту, уровню дохода и семейному положению жителей 65 регионов.

Вот о чём их спрашивали:

  • в каком возрасте наступает старость;
  • когда это происходит конкретно у мужчин и женщин;
  • насколько вы согласны с тем, что вы молодой человек;
  • насколько вы согласны с тем, что вы пожилой человек.

По итогам исследования оказалось, что восприятие себя любимого зависит не только от возраста и состояния здоровья, но и от пола. В среднем, по мнению опрошенных россиян, у женщин старость наступает в 68 лет, а мужчин — в 69,4 года.

Но женщины из исследования определили приход старости как 71,8 года, а мужчины — 69,3. В статье учёные объяснили такой расклад «феминизацией старости», которая связана тем, что в старших возрастных группах больше женщин.

Ещё считается, что в старости быстрее идёт время. Но в действительности его восприятие меняется уже в 25 лет. Этот возраст пока никто старостью не считает — ну разве что шуточно.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.