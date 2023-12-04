Старший сын Тодоренко и Топалова стал квартировладельцем в четыре года. На очереди ипотека для младшего

О покупке квартиры для четырёхлетнего сына Михаила Регина Тодоренко рассказала в личном блоге. По её словам, так она позаботилась о его будущем.

«Несколько лет назад я приняла решение, что сделаю инвестицию в будущее детей. Консервативное вложение — это покупка квартиры. Старшему уже приобрели. Не за горами семейная ипотека для квартиры младшего», — призналась она.

У Тодоренко двое сыновей от певца Влада Топалова, с которым они поженились за несколько недель до рождения первенца. Помимо Михаила, супруги растят Мирослава, которому недавно исполнился год.