Стас Михайлов сбросил 17 килограммов. Записываем, как похудеть к Новому году

По словам Стаса Михайлова, с лишним весом ему приходится бороться с 6 класса. Он постоянно ходил на различные спортивные секции — то на теннис, то на баскетбол. Теперь каждый день артист пропадает в спортзале на беговой дорожке или эллипсе. Но помимо регулярного спорта звезде приходится следить и за питанием.

Михайлов рассказал, что по утрам он не ест, но не потому что нужно для режима, а потому что просто не хочется. Особых диет артист не придерживается, по его мнению, нужно радоваться всему, что попало на стол. Однако он убрал из рациона алкоголь, сладкое и хлеб — сплошные углеводы. Единственное исключение — шоколадная конфета с утра.

Никаких витаминов артист не принимает, ему роднее народная медицина, например, травки. Он пьёт куркуму с лимоном по утрам и с вечера заваривает изюм.

Есть и более радикальные способы похудеть, но они не очень полезные для здоровья. Например, один 69-летний житель Дагестана во время 2,5-часовой пробежки сбросил 10 кг и установил мировой рекорд.