Стилист Рогов назвал обязательную вещь на весну 2024 года. Она есть далеко не у всех

Среди тех, кто уже разнообразил модную коллекцию белыми платьями с кружевами и атласом в свадебном стиле, стали Valentino, Stella McCartney, Balenciaga, Alberta Ferretti, Giambattista Valli и многие другие.

Но не обязательно бежать за дорогими брендами, чтобы выглядеть модно. Всегда можно подобрать стильный наряд в более бюджетном сегменте. Здесь главным будет платье в цвете «тотал-вайт», а остальное — уже на усмотрение модницы: открытые или закрытые плечи, свободный или обтягивающий силуэт, прозрачные или плотные ткани и так далее.

Главное при выборе платья ориентироваться на общую моду и не сочетать стильный предмет гардероба с чем-то уже устаревшим. А с тем, что вышло из моды, можно ознакомиться здесь.