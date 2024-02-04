Жизнь
Опубликовано 04 февраля 2024, 04:00
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Стилист раскрыл, какое пальто должно быть в гардеробе у каждого. И никаких исключений

Зима уже перевалила за экватор, и можно подумать о том, в чём придётся красоваться весной. Потому что составлять гардероб и обновлять его стоит заранее, чтобы потом не столкнуться с острой нехваткой модных вещичек. Стилист Рогов рассказал россиянам, какое пальто стоит приобрести и женщинам, и мужчинам, чтобы выглядеть эффектно.
Стилист раскрыл, какое пальто должно быть в гардеробе у каждого. И никаких исключений
© lookstudio / Freepik

Стилист Александр Рогов посоветовал всем модникам для весны 2024 года приготовить в гардеробе местечко для красного пальто. Это совершенный «мастхэв», который украсит образ, разбавив море чёрного, серого и бежевого.

Такой элемент подойдёт и для строгого классического лука, и для более расслабленного, современного и с элементами оверсайз. Словом, ограничение лишь одно — фантазия того, кто будет придумывать образ.

Красный цвет — вообще выигрышный, потому что колготки именно такого цвета стилист советовал добавить к луку, чтобы сделать его ультрамодным.

Автор:Ника Белова
Редакция
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