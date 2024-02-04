Стилист раскрыл, какое пальто должно быть в гардеробе у каждого. И никаких исключений

Стилист Александр Рогов посоветовал всем модникам для весны 2024 года приготовить в гардеробе местечко для красного пальто. Это совершенный «мастхэв», который украсит образ, разбавив море чёрного, серого и бежевого.

Такой элемент подойдёт и для строгого классического лука, и для более расслабленного, современного и с элементами оверсайз. Словом, ограничение лишь одно — фантазия того, кто будет придумывать образ.

Красный цвет — вообще выигрышный, потому что колготки именно такого цвета стилист советовал добавить к луку, чтобы сделать его ультрамодным.