Опубликовано 27 января 2024, 18:00
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Стилист Рогов начал распродавать гардероб. Приговорил по-модному
Стилист Александр Рогов только получил место ведущего в «Модном приговоре» на Первом канале, как решил, видимо, перебрать собственный гардероб. На сайте по продаже брендовой одежды и аксессуаров с рук он выставил несколько вещей. Если дело выгорит, то стилист и расхламится, и получит 140 000 рублей — сплошные плюсы. С барского плеча поклонники Рогова смогут приобрести куртку и две пары брюк.
Как сообщает издание «Звездач», стилист Рогов выставил куртку за 65 000 рублей, одни брюки за 50 000 рублей, а вторые — за 25 000.
Ранее стилист признавался, что его назначили на роль Судьи в передаче «Модный приговор». Предыдущие 14 лет его вёл историк моды Александр Васильев, однако спустя два года перерыва он решил не продолжать участие в шоу. Стилист заявил, что ему в 65 лет сложно продолжать съёмки. Из старого состава останется лишь Эвелина Хромченко.