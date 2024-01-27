Стилист Рогов начал распродавать гардероб. Приговорил по-модному

Как сообщает издание «Звездач», стилист Рогов выставил куртку за 65 000 рублей, одни брюки за 50 000 рублей, а вторые — за 25 000.

Ранее стилист признавался, что его назначили на роль Судьи в передаче «Модный приговор». Предыдущие 14 лет его вёл историк моды Александр Васильев, однако спустя два года перерыва он решил не продолжать участие в шоу. Стилист заявил, что ему в 65 лет сложно продолжать съёмки. Из старого состава останется лишь Эвелина Хромченко.