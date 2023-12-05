Столько не живут. Старейшее в мире животное отметило 191-й день рождения

Как отмечается на сайте Книги рекордов Гиннесса, когда Джонатана привезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены, его организм уже полностью созрел. Это означает, что ему было не менее 50 лет. На этом основании специалисты сделали вывод, что родился он примерно в 1832 году.

Несмотря на огромный возраст, черепаха всё ещё в неплохой форме, хотя некоторые проблемы со здоровьем есть.

«У него пропало обоняние, и он почти ослеп из-за катаракты, но зато аппетит остаётся хорошим», — рассказала ветеринар Джо Холлинз, которая много лет следит за здоровьем Джонатана.

По мнению учёных, черепаха может дожить и до третьего столетия.

Среди людей тоже есть свои долгожители, хоть и живут они не по 200 лет. Больше 100 — уже прекрасно. Ранее 102-летняя австралийка раскрыла, в чём секрет столь большой продолжительности жизни. По её словам, дело не в генетике.