Столько не живут. Старейшее в мире животное отметило 191-й день рождения
Гигантской сейшельской черепахе Джонатану стукнул 191 год. Именинник остаётся самым старым наземным животным на планете. Джонатан даже побил рекорд среди своего вида — обычно такие черепахи живут не более 150 лет. Как считают специалисты, он родился в 1832 году, то есть ещё во времена Александра Пушкина. Но эксперты предполагают, что черепаха-долгожитель может быть даже старше.
Как отмечается на сайте Книги рекордов Гиннесса, когда Джонатана привезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены, его организм уже полностью созрел. Это означает, что ему было не менее 50 лет. На этом основании специалисты сделали вывод, что родился он примерно в 1832 году.
Несмотря на огромный возраст, черепаха всё ещё в неплохой форме, хотя некоторые проблемы со здоровьем есть.
«У него пропало обоняние, и он почти ослеп из-за катаракты, но зато аппетит остаётся хорошим», — рассказала ветеринар Джо Холлинз, которая много лет следит за здоровьем Джонатана.
По мнению учёных, черепаха может дожить и до третьего столетия.
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