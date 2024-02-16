Жизнь
Опубликовано 16 февраля 2024, 06:00
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Стоматолог объяснила, почему нужно отслеживать появление зубов мудрости

Зубы мудрости нужны были человеку во времена древности, когда люди ели в основном жёсткие и необработанные продукты. Сейчас, как правило, «восьмёрки» приносят больше проблем: они либо растут неровно, либо на них появляется кариес, либо возникают другие ситуации. О том, к чему приводит неправильный рост зубов мудрости, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог «СМ-Стоматологии» Мария Волкова.
freepik

freepik

По словам эксперта, современный человек часто сталкивается с негативной стороной наличия зубов мудрости — полное или частичное непрорезывание зубов либо неправильное прорезывание.

Волкова отметила, что из-за неправильно выросших зубов мудрости может сформироваться скученность зубных рядов. И тогда вопрос будет решать уже стоматолог-ортодонт. Плюс может возникать хроническая травма полости рта, рассасывание корня или появление кариеса на корне соседнего зуба.

Если зуб не прорезался, то может появиться боль в шее и области лица (по типу невралгии тройничного нерва). Такое происходит, если зуб залегает слишком глубоко и сдавливает нижнечелюстной нерв.

Если зуб вылез не до конца, то может воспаляться десна вокруг зуба. Как правило, там появляется слизистый капюшон, который при травмировании пищей или неправильной гигиене может отекать, гноиться и сильно болеть.

Чтобы таких трудностей не возникало, врач посоветовала регулярно ходить к стоматологу и решать проблемы ещё до того, как они начнут негативно влиять на качество жизни.

О том, можно и нужно ли вырывать молочный зуб дома, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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