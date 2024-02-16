Стоматолог объяснила, почему нужно отслеживать появление зубов мудрости

По словам эксперта, современный человек часто сталкивается с негативной стороной наличия зубов мудрости — полное или частичное непрорезывание зубов либо неправильное прорезывание.

Волкова отметила, что из-за неправильно выросших зубов мудрости может сформироваться скученность зубных рядов. И тогда вопрос будет решать уже стоматолог-ортодонт. Плюс может возникать хроническая травма полости рта, рассасывание корня или появление кариеса на корне соседнего зуба.

Если зуб не прорезался, то может появиться боль в шее и области лица (по типу невралгии тройничного нерва). Такое происходит, если зуб залегает слишком глубоко и сдавливает нижнечелюстной нерв.

Если зуб вылез не до конца, то может воспаляться десна вокруг зуба. Как правило, там появляется слизистый капюшон, который при травмировании пищей или неправильной гигиене может отекать, гноиться и сильно болеть.

Чтобы таких трудностей не возникало, врач посоветовала регулярно ходить к стоматологу и решать проблемы ещё до того, как они начнут негативно влиять на качество жизни.

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