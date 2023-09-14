Врач объяснила, зачем лечить зубы перед операцией

Во-первых, если устранить проблемы с зубами до операции, организму не придётся тратить лишние силы на восстановление. Как объяснила специалист, если во рту есть зубы с кариесом и зубодесневые карманы любой стадии воспаления, количество микроорганизмов увеличивается в 20 раз. И это не остаётся незамеченным организмом — он должен будет бросить дополнительные силы на то, чтобы устранить очаг острого или хронического воспаления.

Во-вторых, не все лекарства после операции и лечение зубов совместимы. Например, длительный курс антикоагулянтов назначают после хирургических манипуляций на сердце и отмена препарата может обернуться последствиями. В этот период иммунитет и так ослаблен, и достаточно обостриться ослабления вялотекущему процессу в полости рта, терпию приходится отменять, чтобы удалить зуб. В итоге ещё и появится риск обильного луночкового кровотечения.

А если пациент болен раком и проходит лучевую терапию, воспаление в полости рта лечит антибиотиками, так как любая операция приводит к остеонекрозу.

При этом далеко не всегда совсем плохенькие зубы нужно удалять. Мир стал более продвинутым во всём, в том числе и в стоматологии. И если есть возможность сохранить зуб, врач постарается это сделать. Как рассказала «Секрету фирмы» врач-стоматолог, основатель клиники «Даймонд» и автор проекта «Академия здоровых зубов» Кристина Месропова, удаление необходимо только в крайних случаях.

Ещё «Секрет» рассказывал, сколько одному человеку можно поставить имплантов.