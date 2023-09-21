Стоматолог рассказал, на что обратить внимание при отбеливании зубов

Врач — стоматолог-ортопед, хирург, кандидат медицинских наук Олег Щёкин признал, что процедура отбеливания в ряде случаев болезненная. Однако в основном безопасная — если её проводят грамотные врачи хорошими средствами.

Кстати, отбеливание не будет держаться всю жизнь. Эффект у каждого индивидуален и зависит от состояния зубов и внешних факторов.

«Прозрачные внутренние слои не отбеливаются, а только внутренний жёлтый цвет. Если много прозрачной эмали — она не отбелится, как была серой, так и останется, — пояснил доктор «Секрету фирмы».

Кстати, некоторые правила отбеливания зубов должны помнить и сами пациенты, чтобы проследить, что стоматолог всё делает правильно. Вот два совета:

анестезия строго противопоказана по время отбеливания,

когда почувствовали первый «прострел» в зубах, то просите заканчивать процедуру, не терпите боль.

А ещё хороший врач не допустит к отбеливанию пациентов со следующими особенностями:

пломбы — их отбелить попросту невозможно,

сильная чувствительность зубов,

сильное естественное изменение цвета: полосатость, пятнистость.

Щёкин посоветовал по возможности выбирать топовую систему отбеливания зубов. Есть не так много систем, которые действительно отбеливают, все остальные практически не эффективны, заявил он.

Если хотите отбелить зубы, то начинать можно с 16–18 лет, когда основное формирование зубов уже завершено. Но если вы хотите белоснежную улыбку надолго без походов к врачу, то Щёкин посоветовал обратить внимание на виниры. Да, это гораздо дороже простого отбеливания, однако эффект может держаться ощутимо дольше.