Стоматолог рассказала, как узнать, что растёт зуб мудрости

Прорезывание зуба мудрости: признаки

Во-первых, рост зубов мудрости, или «восьмёрок», нередко сопровождается отёчностью и воспалением.

Во-вторых, вы можете чувствовать боль разного рода:

в области задних зубов, особенно когда жуёте. Признак — даже дискомфортные ощущения;

при открывании рта — бывает, что этого и вовсе не получается сделать. Всё потому, что пытающийся появиться зуб давит на соседние ткани;

в соседних зубах, даже если они здоровые, — это также реакция на прорезывание новичка.

Удалять ли зуб мудрости

Всё зависит от того, насколько вам комфортно с «восьмёрками» и как они влияют на другие зубы. Если вреда нет, то можно оставить, однако их удаление — лишь вопрос времени, считает врач-стоматолог Владимир Лосев.

Во-первых, на зубах мудрости тоже бывает кариес. А с учётом того, что их нелегко качественно почистить, то он не заставит себя долго ждать. Во-вторых, часто эти зубы неправильно вырастают, и терпеть дискомфорт точно уж не будет смысла.