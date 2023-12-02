Жизнь
04:00, 02 декабря 2023
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Стоматолог рассказала, как узнать, что растёт зуб мудрости

Появление нового соседа по челюсти в виде зуба мудрости, или «восьмёрки», может доставить её хозяину нехилых неприятностей — мало для кого оно проходит незаметно. Эти зубы начинают прорезываться самыми последними — в возрасте от 17 до 25 лет, но бывают разные случаи. Как определить, что процесс пошёл, aif.ru рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

Freepik/stefamerpik

Freepik/stefamerpik

© Freepik/stefamerpik

Прорезывание зуба мудрости: признаки

Во-первых, рост зубов мудрости, или «восьмёрок», нередко сопровождается отёчностью и воспалением.

Во-вторых, вы можете чувствовать боль разного рода:

  • в области задних зубов, особенно когда жуёте. Признак — даже дискомфортные ощущения;

  • при открывании рта — бывает, что этого и вовсе не получается сделать. Всё потому, что пытающийся появиться зуб давит на соседние ткани;

  • в соседних зубах, даже если они здоровые, — это также реакция на прорезывание новичка.

Удалять ли зуб мудрости

Всё зависит от того, насколько вам комфортно с «восьмёрками» и как они влияют на другие зубы. Если вреда нет, то можно оставить, однако их удаление — лишь вопрос времени, считает врач-стоматолог Владимир Лосев.

Во-первых, на зубах мудрости тоже бывает кариес. А с учётом того, что их нелегко качественно почистить, то он не заставит себя долго ждать. Во-вторых, часто эти зубы неправильно вырастают, и терпеть дискомфорт точно уж не будет смысла.

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