Стоматолог рассказала, как узнать, что растёт зуб мудрости
Появление нового соседа по челюсти в виде зуба мудрости, или «восьмёрки», может доставить её хозяину нехилых неприятностей — мало для кого оно проходит незаметно. Эти зубы начинают прорезываться самыми последними — в возрасте от 17 до 25 лет, но бывают разные случаи. Как определить, что процесс пошёл, aif.ru рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова.
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Прорезывание зуба мудрости: признаки
Во-первых, рост зубов мудрости, или «восьмёрок», нередко сопровождается отёчностью и воспалением.
Во-вторых, вы можете чувствовать боль разного рода:
в области задних зубов, особенно когда жуёте. Признак — даже дискомфортные ощущения;
при открывании рта — бывает, что этого и вовсе не получается сделать. Всё потому, что пытающийся появиться зуб давит на соседние ткани;
в соседних зубах, даже если они здоровые, — это также реакция на прорезывание новичка.
Удалять ли зуб мудрости
Всё зависит от того, насколько вам комфортно с «восьмёрками» и как они влияют на другие зубы. Если вреда нет, то можно оставить, однако их удаление — лишь вопрос времени, считает врач-стоматолог Владимир Лосев.
Во-первых, на зубах мудрости тоже бывает кариес. А с учётом того, что их нелегко качественно почистить, то он не заставит себя долго ждать. Во-вторых, часто эти зубы неправильно вырастают, и терпеть дискомфорт точно уж не будет смысла.