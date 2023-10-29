Страдаете депрессией? Возможно, вам пора в деревню
Учёные из Университета в Пенсильвании, США, проанализировали данные и пришли к выводу, что жители городов в развитых странах страдают депрессией чаще в 1,37 раза, чем жители деревень. В список таких стран вошли США, Великобритания, Канада, Швеция, Франция и Япония. При этом в развивающихся странах такого явного деления нет, уверены учёные.
К развивающимся странам исследователи отнесли Китай, Южную Корею, Индию и Нигерию. Такое деление они обосновали отчётом ООН за 2022 год. Куда входит Россия — в развитые или развивающиеся страны — не понятно.
Теперь главный вопрос — почему городские жители больше подвержены депрессиям, чем деревенские. Учёные будут развивать эту тему и дальше, но пока у них есть два основных предположения:
- Люди в деревнях реже обращаются к специалистам, а поэтому них не могут диагностировать депрессию.
- Люди в городе чаще сталкиваются с:
- социальным неравенством;
- экономической незащищённостью;
- плохой экологией;
- отсутствием контакта с природой.
Сахарозаменители и депрессия
Стоит отметить, что городские жители чаще позволяют себе неполезные продукты, в которых часто содержатся сахарозаменители, например, йогурты, лимонады, жвачки, энергетики и прочее. А эти подсластители могут вызывать:
- ожирение;
- гормональный дисбаланс;
- бессонницу;
- депрессию;
- спазм сосудов сетчатки и нарушения зрения;
- опухоль мозга.