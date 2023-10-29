Жизнь
18:20, 29 октября 2023
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Страдаете депрессией? Возможно, вам пора в деревню

Учёные из Университета в Пенсильвании, США, проанализировали данные и пришли к выводу, что жители городов в развитых странах страдают депрессией чаще в 1,37 раза, чем жители деревень. В список таких стран вошли США, Великобритания, Канада, Швеция, Франция и Япония. При этом в развивающихся странах такого явного деления нет, уверены учёные.

Страдаете депрессией? Возможно, вам пора в деревню
© Anthony Tran / Unsplash

К развивающимся странам исследователи отнесли Китай, Южную Корею, Индию и Нигерию. Такое деление они обосновали отчётом ООН за 2022 год. Куда входит Россия — в развитые или развивающиеся страны — не понятно.

Теперь главный вопрос — почему городские жители больше подвержены депрессиям, чем деревенские. Учёные будут развивать эту тему и дальше, но пока у них есть два основных предположения:

  1. Люди в деревнях реже обращаются к специалистам, а поэтому них не могут диагностировать депрессию.
  2. Люди в городе чаще сталкиваются с:
  • социальным неравенством;
  • экономической незащищённостью;
  • плохой экологией;
  • отсутствием контакта с природой.

Сахарозаменители и депрессия

Стоит отметить, что городские жители чаще позволяют себе неполезные продукты, в которых часто содержатся сахарозаменители, например, йогурты, лимонады, жвачки, энергетики и прочее. А эти подсластители могут вызывать:

  • ожирение;
  • гормональный дисбаланс;
  • бессонницу;
  • депрессию;
  • спазм сосудов сетчатки и нарушения зрения;
  • опухоль мозга.
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infoforme.ru, 2023 г. 18+

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