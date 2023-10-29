Страдаете депрессией? Возможно, вам пора в деревню

К развивающимся странам исследователи отнесли Китай, Южную Корею, Индию и Нигерию. Такое деление они обосновали отчётом ООН за 2022 год. Куда входит Россия — в развитые или развивающиеся страны — не понятно.

Теперь главный вопрос — почему городские жители больше подвержены депрессиям, чем деревенские. Учёные будут развивать эту тему и дальше, но пока у них есть два основных предположения:

Люди в деревнях реже обращаются к специалистам, а поэтому них не могут диагностировать депрессию. Люди в городе чаще сталкиваются с:

социальным неравенством;

экономической незащищённостью;

плохой экологией;

отсутствием контакта с природой.

Сахарозаменители и депрессия

Стоит отметить, что городские жители чаще позволяют себе неполезные продукты, в которых часто содержатся сахарозаменители, например, йогурты, лимонады, жвачки, энергетики и прочее. А эти подсластители могут вызывать: