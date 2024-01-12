Страх и радость. Чем ремейк «Бременских музыкантов» отличается от оригинала? Интригующие спойлеры

В СССР музыкальная сказка о приключениях Трубадура и его рок-группы из кота, собаки, петуха и осла была невероятно популярна. По сюжету музыканты путешествуют по Германии, разделённой на крошечные королевства, но поют вполне современные песни. А ещё совершают подвиги время от времени. По сути, оригинальные «Бременские музыканты» — набор музыкальных номеров с общим сюжетом.

Зажигательная рок-н-рольная музыка Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина сделала мюзикл советским хитом.

Для своего времени мультфильм был искренним арт-хулиганством.

В Трубадуре и в героях-животных было легко разглядеть намёк на The Beatles и на популярных на Западе музыкантов глэм-рока. Режиссёр Инесса Ковалевская рискнула даже протащить в мультфильм брюки клёш и дерзкое мини-платье из заграничного журнала мод.

На песнях из «Бременских» выросли целые поколения русских рокеров, включая «Кино» и Егора Летова.

Современная версия культового советского мультфильма, в отличие от бунтарского предшественника, вышла аккуратной. Фильм Алексея Нужного не несёт никакого социального комментария и не предлагает злободневной интерпретации.

Зритель найдёт только яркую картинку, знакомые песни и незамысловатую мораль в духе «любовь всё победит». Даже большинство шуток в ремейке просты, как кирпич в руке у хулигана. В адаптации Нужного Осёл отпугивает разбойников своими кишечными газами, а Кошка отхаркивает комки собственной шерсти и отбивается этим от врагов.

Сценаристы добавили сюжетную линию о детстве главного героя и рассказали, как Трубадур встретил звериный квартет музыкантов. Каждый персонаж в фильме теперь о чём-то мечтает.

Петух мнит себя драконом и хочет толпу фанатов. Пёс страдает от одиночества и мечтает найти хозяина. У Осла бывают панические атаки, он труслив и просто хочет спокойной жизни. А Кошка — в оригинале Кот — не хочет признать, что нуждается в ком-то.

Сам Трубадур теперь жаждет мести.

А Принцесса мечтает о славе певицы и хочет блистать на сцене. Она предлагает рок-группе Трубадура «сделать ребрендинг» и выступить на музыкальном фестивале, который больше напоминает Burning Man в миниатюре.

В мультфильме нарисованный Трубадур как бы сам собой допрыгивал до балкона Принцессы. В киноверсии актёру помогает в этом укрепленный над помостом «королевский пендель». Это устройство играет важную роль в сюжете фильма и выглядит как гигантский башмак с пряжкой.

Если королю наскучит выступление, он приводит башмак в движение, и тот выпинывает бездарного музыканта прочь.