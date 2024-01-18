10:00, 18 января 2024
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Страсть — не главное. Названы 3 признака настоящей любви
Любовь у каждого своя, и все её понимают по-разному, но те, кто столкнулся с настоящим чувством, точно знают, что это такое. Правда, передать словами это порой непросто. Учёные решили выяснить, как же можно отличить истинную любовь от схожих чувств. Получилось назвать три главных признака. Кстати, ничего про страсть и романтику там нет.
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Как сообщило издание Psychology Today, психологи из Университета Алабамы опросили 1400 человек. Они спросили у них, как они чувствуют любовь. В результате удалось выделить три ключевых ощущения, по которым получится отличить настоящую любовь от простого влечения.
Эти чувства оказались одинаковыми для семейных, романтических и даже совсем дружеских отношений. Вот они.
- Позитивная отзывчивость. Этот признак означает, что человек заботится о вас, даёт поддержку и старается повысить вашу самооценку, а не критикует каждый ваш шаг.
- Родство душ. Тут речь идёт о доверии и о том, что вы открыты друг перед другом. Если любовь настоящая, человек никого из себя не строит, а просто хочет проводить время вместе и делиться опытом, мыслями и чувствами.
- Стабильность. Истинная любовь даёт ощущение надёжности и безопасности. Такое случается, если люди безусловно принимают друг друга и доверяют.
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