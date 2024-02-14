Жизнь
Опубликовано 14 февраля 2024, 18:50
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Студент каждый раз добирается до вуза на самолёте. И даже так выходит дешевле

Многие думали, что истории родителей о том, как они добирались до учёбы пешком по заснеженным полям, через горный кряж и сквозь десятки километров, уже отошли в прошлое, но оказалось, что нет. Студент из Канады умудрился стать тем самым человеком, который ни перед чем не остановится — лишь бы уже догрызть свой гранит науки.
Студент каждый раз добирается до вуза на самолёте. И даже так выходит дешевле
© Eva Darron / Unsplash

Канадский студент Тим Чен живёт в Калгари, но учится в Ванкувере в Университете Британской Колумбии на искусствоведа. Изначально парень планировал просто снять в городе квартирку, пусть даже самую захудалую, но столкнулся с проблемами.

Ванкувер хоть и не столица Канады, но очень густонаселённый и развитый город, поэтому аренда жилья там стоит как крыло от боинга, а в последнее время она стала только выше. Занятия, к слову, проходят несколько раз в неделю. Чен всё посчитал и понял, что снимать квартиру будет дороже, нежели летать каждый раз из дома в университет на самолёте.

На дорогу у него уходит час жизни (30 минут в воздухе и 30 — в общественном транспорте) и $150 (почти 14 000 рублей). Так усложнять себе жизнь Чен планирует до самого диплома.

А если бы Чен жил в России, он мог бы получать социальную стипендию. На неё могут претендовать 8 категорий студентов, а какие — можно узнать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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