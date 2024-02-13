Жизнь
Опубликовано 13 февраля 2024, 06:00
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Студентам с детьми рассказали о выплатах от государства

Родить и воспитывать ребёнка во время обучения в вузе кажется непосильной ношей. У студентов от одной учёбы голова идёт кругом. С появлением малыша серьёзных задач становится куда больше, в том числе — где взять денег на то, чтобы поднять ребёнка. Благо у них есть хорошее подспорье в виде государственных выплат. Что причитается в России студентам с детьми, рассказал сайт «Объясняем.рф».
Студентам с детьми рассказали о выплатах от государства
© Freepik/Drazen Zigic

Выплаты для студентов с детьми:

  • Единовременное пособие при рождении ребёнка. Сумма — до 24 600 рублей.
  • Материнский капитал. Сумма — 630 400 рублей на первого ребёнка, 833 000 — на второго.
  • Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года. Сумма — такая же, как стипендия, но если её нет — размер базовой стипендии.
  • Единое пособие. Его дают тем, чьи доходы на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума.
  • Региональные выплаты. К примеру, ежемесячная компенсация роста стоимости продуктов на детей до трёх лет.

Плюс студенткам, ждущим ребёнка, во время академического отпуска продолжают платить социальную стипендию.

Сколько длится декрет у студенток:

  • при обычном течении беременности — до 140 дней;
  • при двойне или сложных родах — до 196 дней.

Недавно мы рассказывали о новой инициативе Госдумы для молодых семей из числа студентов. Поженившимся парам задумали давать жильё — правда, речь не об отдельных квартирах.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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