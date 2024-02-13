Студентам с детьми рассказали о выплатах от государства

Родить и воспитывать ребёнка во время обучения в вузе кажется непосильной ношей. У студентов от одной учёбы голова идёт кругом. С появлением малыша серьёзных задач становится куда больше, в том числе — где взять денег на то, чтобы поднять ребёнка. Благо у них есть хорошее подспорье в виде государственных выплат. Что причитается в России студентам с детьми, рассказал сайт «Объясняем.рф».