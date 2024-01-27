Суд оставил маму Блиновской без пенсии. Во всём виноваты миллиардные долги

Как сообщило издание, без кровных Останину оставили временно. Но в семье Блиновской из-за долга блогерши пострадала не одна мать — суд наложил арест и на квартиру, в которой прописаны четыре племянника Блиновской — дети родного брата.

Самой же блогерше тоже невесело — она планирует подавать на банкротство. Потому что долг перед налоговой у неё уже 1,4 млрд рублей и каждый день он увеличивается на 500 000 рублей.

Оплатить его возможности нет — все счета блогерши заблокированы. А она попала в СИЗО на 3 месяца за нарушение правил домашнего ареста — устроила вечеринку с подругами.