Опубликовано 27 января 2024, 15:20
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Суд оставил маму Блиновской без пенсии. Во всём виноваты миллиардные долги
Нина Останина (есть такой депутат, но это не она) больше года копила пенсию после работы бухгалтером, откладывая все 13 000 рублей в кубышку. Она могла себе это позволить, потому что у мужа неплохо шёл бизнес и он обеспечивал их обоих. Так у пенсионерки скопилось 168 000 рублей, но их московский суд оценил как полученные преступным путём. Поэтому её пенсионный счёт и заблокировали.
Как сообщило издание, без кровных Останину оставили временно. Но в семье Блиновской из-за долга блогерши пострадала не одна мать — суд наложил арест и на квартиру, в которой прописаны четыре племянника Блиновской — дети родного брата.
Самой же блогерше тоже невесело — она планирует подавать на банкротство. Потому что долг перед налоговой у неё уже 1,4 млрд рублей и каждый день он увеличивается на 500 000 рублей.
Оплатить его возможности нет — все счета блогерши заблокированы. А она попала в СИЗО на 3 месяца за нарушение правил домашнего ареста — устроила вечеринку с подругами.