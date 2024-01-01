Суд отказался блокировать YouTube-канал Ивлеевой. Всё по закону

К слову, помимо всего прочего, Морозов требовал, чтобы с компании «Гугл» и самой Ивлеевой взыскали 10 млн рублей за то, что в роликах блогерши был мат, который оскорбляет «человеческое достоинство, общественную нравственность, демонстрируя явное неуважение к обществу».

В решении суда говорится, что видео, которые выкладывает Ивлеева у себя на канале, имеют маркировку 18+ (а значит, защищены внутренними механизмами YouTube от просмотра этих роликов несовершеннолетними). Плюс интересы самого Морозова эти видео никак не затрагивают.

Ранее «Секрет» рассказывал, что Ивлееву оштрафовали на 100 000 рублей за организацию «голой» вечеринки.