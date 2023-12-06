Суд вынес приговор блогеру, который устроил авиакатастрофу ради ролика

Проблемы у Джейкоба возникли из-за видео под названием «Я разбил свой самолёт». Блогер утверждал, что у самолёта якобы отказал двигатель во время полёта. Но некоторые детали указывали на то, что ютубер изначально собирался уничтожить воздушное судно ради эффектного ролика. Например, в самолёт он сел уже с парашютом, как будто заранее собирался выпрыгнуть.

. В соглашении со следствием Джейкоб признал, что ещё и «преднамеренно уничтожил» обломки самолёта, хотя изначально должен был помочь силовикам с их поисками. Также он лгал властям, что не знает, где находятся обломки.

Блогер признал, что намеренно выпрыгнул из самолета, чтобы снять на видео себя, спускающегося с парашютом на землю, и свой падающий борт. Ему грозило 20 лет тюрьмы, но окружной суд Лос-Анджелеса учёл признание вины и сделку со следствием, поэтому вынес более мягкий вердикт.