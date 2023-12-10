Сугробы в Москве вырастут до полуметра. Это мегарекорд

Как рассказали в центре погоды «Фобос», первые четыре дня осадки не будут экстремальными, но к концу недели накопится очень много снега.

«До воскресенья включительно, например, в Москве в осадкомеры, в переводе на воду, попадёт до 50–55 мм, что составляет почти месячную норму (56 мм)», — заявили синоптики.

Впечатляющий снегопад ожидается лишь в пятницу, 15 декабря. Столице придётся принять рекордное количество осадков — 19–24 мм, или около 40% от всего месячного объёма. До этого 17,3 мм фиксировали в далёком 1966 году — 57 лет назад!

«Возможно, будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию» , — предположили в «Фобосе».

Снег с пятницы перестанет валить лишь к воскресенью, 17 декабря. Между тем в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что службы уже непрерывно отслеживают состояние улиц и проводят необходимые работы.