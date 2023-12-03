Жизнь
05:00, 03 декабря 2023
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Сумасшедшая настойчивость: мошенник позвонил россиянину 3000 раз за десять минут

Настойчивый мошенник пытался достучаться до россиянина и совершил рекордных 2994 звонка за 10 минут. Об этом сообщили в копании «Вымпелком», которой принадлежит бренд «Билайн».

Сумасшедшая настойчивость: мошенник позвонил россиянину 3000 раз за десять минут

© Stable Diffusion

В компании отметили, что настырный жулик так и не смог дозвониться до россиянина. В том числе благодаря антифрод-платформе, которая сбрасывает нежелательные звонки.

Ранее мы писали, что у телефонных мошенников есть «коронные» фразы, услышав которые вам стоит бросать трубку. Вот они:

  1. Вам звонят от лица родственника и говорят, что он «попал в беду», нужно «решить проблему».
  2. Вам звонят из «службы безопасности банка», а также Центробанка, из МВД, ФСБ и даже Главного разведывательного управления (ГРУ).
  3. Вам сообщают, что об этом разговоре никому нельзя знать.
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