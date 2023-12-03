05:00, 03 декабря 2023
1 мин.
Сумасшедшая настойчивость: мошенник позвонил россиянину 3000 раз за десять минут
Настойчивый мошенник пытался достучаться до россиянина и совершил рекордных 2994 звонка за 10 минут. Об этом сообщили в копании «Вымпелком», которой принадлежит бренд «Билайн».
© Stable Diffusion
В компании отметили, что настырный жулик так и не смог дозвониться до россиянина. В том числе благодаря антифрод-платформе, которая сбрасывает нежелательные звонки.
Ранее мы писали, что у телефонных мошенников есть «коронные» фразы, услышав которые вам стоит бросать трубку. Вот они:
- Вам звонят от лица родственника и говорят, что он «попал в беду», нужно «решить проблему».
- Вам звонят из «службы безопасности банка», а также Центробанка, из МВД, ФСБ и даже Главного разведывательного управления (ГРУ).
- Вам сообщают, что об этом разговоре никому нельзя знать.