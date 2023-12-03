Сумасшедшая настойчивость: мошенник позвонил россиянину 3000 раз за десять минут

В компании отметили, что настырный жулик так и не смог дозвониться до россиянина. В том числе благодаря антифрод-платформе, которая сбрасывает нежелательные звонки.

Ранее мы писали, что у телефонных мошенников есть «коронные» фразы, услышав которые вам стоит бросать трубку. Вот они: