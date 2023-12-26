Шура перенёс инсульт и скрывал это полгода
Российский певец Шура (Александр Медведев) в июне 2023 года перенёс микроинсульт во время отдыха в Крыму, сообщило издание Super со ссылкой на близкое окружение артиста. За несколько дней до приступа артисту стало плохо: он с трудом говорил, упало зрение. Автора хита «Твори добро» доставили в реанимацию в Крыму, а через несколько дней перевезли в московскую больницу. Сейчас он уже опять работает, причём без выходных.
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«Летом во время отдыха в Крыму у Шуры случился микроинсульт, за которым последовал долгий период реабилитации», — сообщил портал.
Микроинсультом называют поражение мелких сосудов и капилляров головного мозга. Это полноценный инсульт, просто с менее тяжёлыми последствиями. Длится он всего несколько минут.
Восстановление заняло у певца месяц. Все запланированные тогда выступления пришлось отменить. Но о проблемах со здоровьем артист публично никому не говорил. О микроинсульте знали только близкие.
Зимой Шура вернулся в прежний режим и опять работает на износ, отметили журналисты. Зато хоть в новогоднюю ночь отдохнёт. По сведениям издания, после смерти танцора Дмитрия Красилова, того самого Пухляша из группы Little Big, 48-летний Медведев стал беспокоиться о своём здоровье.
Красилову было всего 29 лет. Предположительно, у него случился сердечный приступ. Врачи считают, что к такому исходу мог привести образ жизни Пухляша: он ни в чём себе не отказывал.