Шура перенёс инсульт и скрывал это полгода

«Летом во время отдыха в Крыму у Шуры случился микроинсульт, за которым последовал долгий период реабилитации», — сообщил портал.

Микроинсультом называют поражение мелких сосудов и капилляров головного мозга. Это полноценный инсульт, просто с менее тяжёлыми последствиями. Длится он всего несколько минут.

Восстановление заняло у певца месяц. Все запланированные тогда выступления пришлось отменить. Но о проблемах со здоровьем артист публично никому не говорил. О микроинсульте знали только близкие.

Зимой Шура вернулся в прежний режим и опять работает на износ, отметили журналисты. Зато хоть в новогоднюю ночь отдохнёт. По сведениям издания, после смерти танцора Дмитрия Красилова, того самого Пухляша из группы Little Big, 48-летний Медведев стал беспокоиться о своём здоровье.

Красилову было всего 29 лет. Предположительно, у него случился сердечный приступ. Врачи считают, что к такому исходу мог привести образ жизни Пухляша: он ни в чём себе не отказывал.