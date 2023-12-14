Супруг обанкротился? Чем это грозит вам — объясняет юрист
Если так случилось, что один из супругов стал банкротом, первое, чего нужно опасаться, — потери имущества. Адвокат Лариса Феттер объяснила, что в банкротстве есть понятие «конкурсная масса» — это то имущество, которое продадут, а деньги от его продажи поделят между кредиторами. И сюда как раз войдёт имущество супруга-банкрота — его доля в совместно нажитом имуществе.
Раздел имущества могут провести сами супруги — и сделать это нужно так, чтобы максимально сохранить его, — либо это произойдёт по инициативе кредиторов. Последние имеют право оценить брачный договор, если он есть, объяснила адвокат Лариса Феттер.
«Есть судебная практика по признанию брачного договора недействительным по признакам мнимой сделки. Это может произойти, когда супруг-банкрот, понимающий свои финансовые проблемы, передаёт всё имущество супруге, а сам остаётся без всего», — сказала она.
Недействительными могут признать сделки с имуществом , проведённые в срок до трёх лет до наступления банкротства.
Сейчас существует формат «семейного банкротства» — если у обоих супругов есть кредитная нагрузка, с которой не справляются. Если в процедуру банкротства вошёл муж, стоит взыскать алименты, чтобы ребёнок не пострадал без содержания, ведь алименты ставятся в первую очередь взыскания, перед требованиями кредиторов.
Что ещё может произойти, если один из супругов стал банкротом? Феттер порекомендовала готовиться к передаче банковских карт должника управляющему, а также к нескольким запретам:
- на открытие новых банковских счетов и проведение операций по существующим;
- на оформление новых кредитов и займов в банках, микрокредитных или любых других финансовых организациях;
- на предоставление гарантий или поручительства по кредитам и займам;
- на любые сделки с имуществом: купля-продажа, дарение, обмен;
- на получение денежных средств от третьих лиц — любые подобные операции возможны только с участием конкурсного управляющего;
- на реализацию прав акционера, учредителя или участника юридического лица, включая голосование на общем собрании акционеров.