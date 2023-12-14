Супруг обанкротился? Чем это грозит вам — объясняет юрист

Недействительными могут признать сделки с имуществом , проведённые в срок до трёх лет до наступления банкротства.

Сейчас существует формат «семейного банкротства» — если у обоих супругов есть кредитная нагрузка, с которой не справляются. Если в процедуру банкротства вошёл муж, стоит взыскать алименты, чтобы ребёнок не пострадал без содержания, ведь алименты ставятся в первую очередь взыскания, перед требованиями кредиторов.

Что ещё может произойти, если один из супругов стал банкротом? Феттер порекомендовала готовиться к передаче банковских карт должника управляющему, а также к нескольким запретам: