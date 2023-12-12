Сверхурочные в России начнут оплачивать по-новому. Изменить закон помог простой сторож
В правительстве одобрили расширение выплаты за сверхурочную работу. Всё началось с того, что на несправедливость в законе указал сторож из Кемеровской области. Он несколько лет работает по сменному графику, в том числе и в ночное время. При расчёте повышенной оплаты труда он предложил отталкиваться не от оклада, который у него составляет 3200 рублей, а от МРОТ. Его услышали.
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Сергей Иванченко, который трудится сторожем в Анжеро-Судженском центре бухгалтерского учёта и хозяйственного обслуживания учреждений культуры региона, пожаловался на низкие выплаты в Конституционный суд. Он объяснил, что его зарплата складывается из оклада, надбавки за выслугу лет и доплаты до МРОТ. Ещё немного добавляет районный коэффициент в 1,3. Сторож посчитал, что получаемые им компенсационные выплаты не обеспечивают повышенную оплату работы в ночное время. Суд встал на сторону россиянина.
В связи с этим Минтруд подготовил поправки в Трудовой кодекс, которые уже как раз одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Изменения предусматривают, что сверхурочная работа будет оплачиваться, исходя из зарплаты. Сюда будут включены также компенсационные и стимулирующие выплаты. Их планируют включить туда с учётом фактических результатов труда — за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.
Сейчас же Трудовой кодекс не предполагает включение в сверхурочные компенсационных и стимулирующих выплат.