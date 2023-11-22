Свободная Наталья Рудова рассказала, в кого может влюбиться. Ох и требования

Рудова объяснила «Комсомольской правде», что ей нравятся харизматичные, красивые и умные люди. Очень важно для неё чувство юмора. Но она также обращает внимание на достаток мужчины. По её словам, он не для того столько работает, чтобы «брать кого-то бедного и содержать».

Звезда призналась, что просто не представляет себе жизнь состоятельной женщины с небогатым мужчиной.

«Как она должна жить? Милый, ты посиди в своей нищете, чаечку с сухарями попей, а я на Мальдивы слетаю? Это ненормально», — считает актриса.

И всё же Рудова не стала скрывать, что встречалась когда-то с парнем, который только вставал на ноги. Но даже тогда она чувствовала, что он перспективный и они одинаковые. Со временем тот мужчина «сильно вырос».

«И дело же не в деньгах, а во внутреннем наполнении. Огонь, желание достигать чего-то! Речь, скорее, об энергии!» — добавила Рудова.

В 2021 году СМИ писали, что Наталья Рудова встречается с совладельцем московского бара «Мемо» Кириллом Бекетовым. Молодой человек оказался на 12 лет младше актрисы.