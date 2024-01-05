«Связано с моим воспитанием». Алсу рассказала о своей звёздной болезни

40-летняя артистка призналась, что обладает мягким и тихим характером, поэтому её всегда смущали чужие взгляды. Выступала она в первую очередь потому, что ей нравилось петь, а не потому что она хотела быть в центре внимания.

«Насколько я знаю, во мне никто никогда звёздной болезни не замечал. Больше того, мне было неприятно, когда я замечала её признаки у коллег», — призналась Алсу. Она добавила, что от звёздной болезни её уберегла и учёба в Лондоне. Она большую часть времени проводила заграницей, приезжая лишь на каникулы, чтобы записать новый трек.

В Лондоне подружки артистки не знали о её звёздном статусе, и это неплохо отрезвляло. «Возможно, это и позволило мне сохранить баланс. У меня было как бы две параллельные жизни, в одной — учусь в школе, в другой — собираю концерты на 20 000 — 30 000 человек», — сказала певица.

О звёздной болезни говорил и певец Николай Басков. По его словам, ему она уже не грозит, а вот молодым исполнителям — вполне. Он рассказал, как можно пережить этот сложный период.