Сяке собаке. В российском регионе дворняг предложили кормить красной рыбой

В документе предлагается с 2024 года отдавать конфискованную красную рыбу в приюты для животных и питомники для ездовых собак. По словам авторов инициативы, это поможет достичь сразу двух целей: решить проблему с местами хранения конфискованной рыбы и сократить расходы федерального бюджета на обеспечение продукции.

Глава комитета по природопользованию краевого парламента Оксана Герасимова сообщила, что законопроект уже направили на согласование 89 регионам России. Власти выражают заинтересованность в его рассмотрении.