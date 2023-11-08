Жизнь
01:00, 08 ноября 2023
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Сяке собаке. В российском регионе дворняг предложили кормить красной рыбой

Камчатка славится своим рыбным промыслом. Дары моря оттуда с удовольствием покупают по всей России и за рубежом. Но и браконьеры в этом регионе не дремлют. СМИ часто пишут об изъятой рыбе и икре без специальной маркировки в этом регионе. Там придумали, что делать с изъятой из незаконного оборота красной рыбкой. Ей будут кормить собак в приютах для бездомных животных. Такой законопроект приняли во внимание депутаты краевого заксобрания.

Сяке собаке. В российском регионе дворняг предложили кормить красной рыбой
© freepik/Racool_studio

В документе предлагается с 2024 года отдавать конфискованную красную рыбу в приюты для животных и питомники для ездовых собак. По словам авторов инициативы, это поможет достичь сразу двух целей: решить проблему с местами хранения конфискованной рыбы и сократить расходы федерального бюджета на обеспечение продукции.

Глава комитета по природопользованию краевого парламента Оксана Герасимова сообщила, что законопроект уже направили на согласование 89 регионам России. Власти выражают заинтересованность в его рассмотрении.

Редакция
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