Сыну Бари Алибасова не жалко отдавать наследство его жене-сиделке. Но с внучкой мог бы встретиться

Во-первых, сын Алибасова любит Елену и считает её близким и классным человеком. Во-вторых, она помогла ему спасти отца, и он считает это «великолепным и прекрасным» фундаментом отношений. Благодаря заботе Елены длиною не в один год, по словам сына, с Алибасовым-старшим теперь всё отлично — он не просто разговаривает, но и передвигается не на коляске, поёт и танцует. Помощь сиделки продюсеру понадобилась из-за серьёзных проблем со здоровьем, в том числе двух операций.

Сын музыканта признался, что ему всё равно, искренние ли у Елены эмоции и будет ли она претендовать на имущество отца.

«Она для меня очень близкий человек в любом случае, вне зависимости от количества корысти в этом всём. Но самое главное, что, если он даже захочет всё переписать и отдать, это будет его желание. Ну как я могу куда-то влезать?» — сказал Алибасов-младший.

Вот только встретиться с самим отцом ему не удалось. На Новый год сын приехал показать ему внучку Амелию, но Алибасова с Еленой не было дома — видимо, из-за свадьбы. «Так что небольшая претензия в их огород есть, что они в своих медовых месяцах не могут увидеть внучку», — сказал сын продюсера.

Сам артист женился уже в седьмой раз. И, кстати, не впервые на своей помощнице.