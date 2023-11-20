Сын Михаила Круга вырос красавцем и пошёл по стопам отца. Вот как он поёт

Михаил Круг (настоящая фамилия Воробьёв) стал известен благодаря своему уникальному стилю исполнения и лиричным песням, которые часто рассказывали о любви, чести и других трогающих за струнки души темах. Его творчество оказало значительное влияние на российскую музыкальную культуру, в первую очередь на шансон.

Круг женился в 2001 году на жительнице Челябинска Ирине. Это был его второй брак. Через год после свадьбы у пары родился сын Александр. Мальчику не было и полугода, как его отца убили в его же доме.

Спустя какое-то время после гибели мужа Ирина запела. Александр последовал этому же примеру. Раньше он подпевал маме, а теперь перешёл в свободное плавание.

Пользователи сеток отмечают, что Александр похож на отца тембром голоса (хоть и не таким глубоким), чертами лица — оба красавцы. Разве что Михаил был мужчиной в теле и носил усы: «Глаза не отца, а так похож: губы, нос, мимика», «С годами станет ещё сильнее походить», «Да, не Михаил, но приятный молодой человек, голос хороший, пусть поёт, это песни отца, а кому их ещё петь», «Симпатичный парень, есть слух, голос. Круг писал хорошие песни, которые продолжают жить до сих пор, почему бы ему их и не исполнять. Поёт он, кстати, получше современных "звёзд" нашей эстрады!», — пишут пользователи.