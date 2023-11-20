Сын Михаила Круга вырос красавцем и пошёл по стопам отца. Вот как он поёт
Сын Михаила Круга, культового шансонье и автора песен, пошёл по стопам отца и начал петь. Год назад Александр сменил паспорт, чтобы сделать творческий псевдоним папы своей настоящей фамилией и всерьёз закрепиться на отечественной эстраде. И у него, кажется, получается. Накануне в сетях завирусилось видео, как Александр со сцены исполняет песню отца. Поклонники Михаила отметили, что отпрыск легенды поёт отлично, хоть и не так мощно, как его отец.
© кадр из видео / YouTube-канал Радио Шансон
Михаил Круг (настоящая фамилия Воробьёв) стал известен благодаря своему уникальному стилю исполнения и лиричным песням, которые часто рассказывали о любви, чести и других трогающих за струнки души темах. Его творчество оказало значительное влияние на российскую музыкальную культуру, в первую очередь на шансон.
Круг женился в 2001 году на жительнице Челябинска Ирине. Это был его второй брак. Через год после свадьбы у пары родился сын Александр. Мальчику не было и полугода, как его отца убили в его же доме.
Спустя какое-то время после гибели мужа Ирина запела. Александр последовал этому же примеру. Раньше он подпевал маме, а теперь перешёл в свободное плавание.
Пользователи сеток отмечают, что Александр похож на отца тембром голоса (хоть и не таким глубоким), чертами лица — оба красавцы. Разве что Михаил был мужчиной в теле и носил усы: «Глаза не отца, а так похож: губы, нос, мимика», «С годами станет ещё сильнее походить», «Да, не Михаил, но приятный молодой человек, голос хороший, пусть поёт, это песни отца, а кому их ещё петь», «Симпатичный парень, есть слух, голос. Круг писал хорошие песни, которые продолжают жить до сих пор, почему бы ему их и не исполнять. Поёт он, кстати, получше современных "звёзд" нашей эстрады!», — пишут пользователи.
© Как Александр Круг поёт песни отца
Несколько лет назад Александр сделал псевдоним отца своей фамилией: «Я, конечно, прекрасно понимаю, что меня будут всегда оценивать, сравнивать с родителями, поэтому мне нужно и важно стать лучше, показать, что и я чего-то стою», — говорил тогда он.
Парень признавался, что хоть, по сути, и не застал отца, но тот смог оказать на его жизнь серьёзное влияние:
«У меня случаются нервные срывы и слёзы. Я могу лежать ночью, думать об отце — и вдруг начинается тремор. Первый глобальный нервный срыв произошёл в 12 лет. Мы с мамой отдыхали в Таиланде, и я наговорил ей всякой ерунды, ревел при этом и причитал: "Где мой папа?"», — делился парень.