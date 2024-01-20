Жизнь
Опубликовано 20 января 2024, 17:20
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Сын Никоса Сафронова рассказал о необычном пристрастии. Теперь понятно, откуда такой вес

34-летний пианист Лука Сафронов-Затравкин, сын того самого художника Никоса Сафронова, признался, какие неочевидные проблемы со здоровьем у него есть. Оказалось, что артист страдает от гигантомании, которая вносит коррективы в его жизнь. Даже Новый год она подпортила — пришлось думать, что делать с ёлкой, которая была в два раза больше дома.
Сын Никоса Сафронова рассказал о необычном пристрастии. Теперь понятно, откуда такой вес
© кадр из видео / YouTube-канал «Репортёр73»

Гигантомания — это стремление человека создавать или приобретать вещи в неоправданных количествах или размерах. Звучит безобидно, но жизнь значительно усложняет. Например, Сафронов-Затравкин рассказал, как ему пришлось ломать голову перед праздниками.

«Мне нравится всё большое, в том числе и ёлка. Не знаю, связано ли это с размером моей ноги, но ёлка в любом случае у меня очень большая», — признался Сафронов.

Он купил огромное дерево, которое просто не поместилось в его доме. Оно была метра на два выше потолка, поэтому нужно было придумать, как его расположить. Музыкант уже хотел устроить ёлку на пол лежа, когда ему в голову пришла идея получше — он выпилил её середину, и теперь у гостей создаётся ощущение, что дерево растет сквозь весь дом.

В начале января стало известно о таинственной болезни, которая поразила японскую принцессу. Она перестала есть обычную еду, хотя ни гриппа, ни ковида у неё не подтвердили.

Автор:Ника Белова
Редакция
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