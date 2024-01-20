Сын Никоса Сафронова рассказал о необычном пристрастии. Теперь понятно, откуда такой вес

Гигантомания — это стремление человека создавать или приобретать вещи в неоправданных количествах или размерах. Звучит безобидно, но жизнь значительно усложняет. Например, Сафронов-Затравкин рассказал, как ему пришлось ломать голову перед праздниками.

«Мне нравится всё большое, в том числе и ёлка. Не знаю, связано ли это с размером моей ноги, но ёлка в любом случае у меня очень большая», — признался Сафронов.

Он купил огромное дерево, которое просто не поместилось в его доме. Оно была метра на два выше потолка, поэтому нужно было придумать, как его расположить. Музыкант уже хотел устроить ёлку на пол лежа, когда ему в голову пришла идея получше — он выпилил её середину, и теперь у гостей создаётся ощущение, что дерево растет сквозь весь дом.

В начале января стало известно о таинственной болезни, которая поразила японскую принцессу. Она перестала есть обычную еду, хотя ни гриппа, ни ковида у неё не подтвердили.