Сыр оказался очень полезен для пожилых. Новое открытие учёных

В эксперименте участвовали 1516 в возрасте 65 лет и старше. Во внимание взяли их рацион, а особенно количество сыра в нём. После подсчёта этих показателей перешли к опроснику психического состояния MMSE, по результатам которого можно выявить когнитивные нарушения.

Испытуемые выполнили задания на запоминание, внимательность и ориентирование в пространстве и времени. Результат ниже 23 баллов — показатель снижения когнитивных способностей. Такой итог получился у тех, кто ел мало сыра.

Кроме того, учёные выяснили, что у тех, кто регулярно ел сыр, в общем питание было лучше и разнообразнее.

Польза сыра

Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, в сыре есть: