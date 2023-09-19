Жизнь
13:40, 19 сентября 2023
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Сыр оказался очень полезен для пожилых. Новое открытие учёных

Японские исследователи проанализировали влияние употребления сыра на здоровье людей в возрасте 65 лет и старше. Они ознакомились с рационом испытуемых, а после провели тест психического состояния, который используют для определения когнитивных нарушений. В итоге результат любителей сыра был лучше, чем у остальных.

Сыр оказался очень полезен для пожилых. Новое открытие учёных
© Freepik/freepik

В эксперименте участвовали 1516 в возрасте 65 лет и старше. Во внимание взяли их рацион, а особенно количество сыра в нём. После подсчёта этих показателей перешли к опроснику психического состояния MMSE, по результатам которого можно выявить когнитивные нарушения.

Испытуемые выполнили задания на запоминание, внимательность и ориентирование в пространстве и времени. Результат ниже 23 баллов — показатель снижения когнитивных способностей. Такой итог получился у тех, кто ел мало сыра.

Кроме того, учёные выяснили, что у тех, кто регулярно ел сыр, в общем питание было лучше и разнообразнее.

Польза сыра

Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, в сыре есть:

  • молочный белок — строительный материал для организма;
  • кальций, полезный для костей;
  • витамин D;
  • триптофан — аминокислота, из которой производятся мелатонин и серотонин;
  • витамин A, важный для зрения, иммунной системы, здоровья кожи, волос и ногтей.
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