Сыр оказался очень полезен для пожилых. Новое открытие учёных
Японские исследователи проанализировали влияние употребления сыра на здоровье людей в возрасте 65 лет и старше. Они ознакомились с рационом испытуемых, а после провели тест психического состояния, который используют для определения когнитивных нарушений. В итоге результат любителей сыра был лучше, чем у остальных.
В эксперименте участвовали 1516 в возрасте 65 лет и старше. Во внимание взяли их рацион, а особенно количество сыра в нём. После подсчёта этих показателей перешли к опроснику психического состояния MMSE, по результатам которого можно выявить когнитивные нарушения.
Испытуемые выполнили задания на запоминание, внимательность и ориентирование в пространстве и времени. Результат ниже 23 баллов — показатель снижения когнитивных способностей. Такой итог получился у тех, кто ел мало сыра.
Кроме того, учёные выяснили, что у тех, кто регулярно ел сыр, в общем питание было лучше и разнообразнее.
Польза сыра
Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, в сыре есть:
- молочный белок — строительный материал для организма;
- кальций, полезный для костей;
- витамин D;
- триптофан — аминокислота, из которой производятся мелатонин и серотонин;
- витамин A, важный для зрения, иммунной системы, здоровья кожи, волос и ногтей.