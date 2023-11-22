Таблетки от Аяза. Ученица Шабутдинова выдала тайну семинаров бизнес-гуру

Как рассказала Калистратова, на всех встречах с Шабутдиновым всегда можно было найти стойку и взять там стаканчик кофе за 500 рублей. Но вот эффект от напитка был не таким, как от обычного кофе.

«Я пила кофе, и у меня появлялось странное чувство эйфории, невероятный прилив энергии. То же самое происходило из другими людьми», — поделилась ученица Шабутдинова с «Комсомольской правдой».

После напитка люди начинали хлопать всему, что говорил их бизнес-гуру, его речи завораживали и были призывом к действию

«По себе могу сказать — я приходила домой и по полночи не могла уснуть, не понимая, что со мной», — призналась Калистратова.

Те самые зелёные таблетки, которые показывал следователь москвичке, по её словам, обнаружились в больших количествах в офисе «Лайк Центра. Их отправили на экспертизу.