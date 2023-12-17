Таблетки от послеродовой депрессии появились в аптеках. Купить их смогут не все

Немало матерей сталкиваются с послеродовой депрессией, которая часто сопровождается раздражительностью, бессонницей, потерей аппетита и равнодушием к ребёнку.

Раньше пациенткам прописывали антидепрессанты, которые действовали не на всех, а если и работали, то только спустя несколько недель. К тому же они имели и побочные эффекты вроде быстрого набора веса, обмороков и сексуальной дисфункции. А новый препарат работает иначе.

Он влияет напрямую на рецепторы ГАМКA и аллопрегнанолон и работает быстрее — эффект заметен уже через две недели. Но есть серьёзная проблема — таблетки стоят $16 000, а это неподъёмная сумма для любой молодой семьи после пополнения. Есть и инъекции, которые могут колоть в больнице, но те ещё дороже — $35 000.

Эта цена препарата — до страховки, и непонятно, будут ли страховые компании брать на себя обязанность предоставлять дорогущий препарат клиентам. С одной стороны — должны: аналогов ему пока нет. С другой — страховщики могут обязать пациента сперва испробовать старый метод с антидепрессантами, а если не поможет — то, так и быть, выдадут новый.

Врачи рассказывали, что послеродовая депрессия может развиться не сразу. К тому же есть некоторые моменты, которые могут её усилить или ускорить её появление. Как этого не допустить — читайте здесь.