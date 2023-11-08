Так всё-таки кошки или собаки? Учёные выяснили, кто из хвостатых умнее

В результате учёные сделали вывод, что в коре мозга (области, отвечающей за мышление и планирование) кошек 250 млн нейронов, а у собак в два раза больше — около 530 млн.

Получается, собаки всё-таки умнее кошек. Именно от количества нейронов в мозге зависит способность живого существа делать выводы, опираясь на прошлый опыт. Кстати, у человека их около 16 млрд.

Вот что по итогам исследования сказала одна из его авторов, профессор психологии и биологии Сузана Эркулано-Оузель:

«Я считаю, что общее количество нейронов в головном мозге животного, особенно в коре, определяет всё богатство его интеллектуальных способностей и возможности предсказывать события, исходя из прошлого опыта».

Но всё это не значит, что кошки — глупые животные. Нужно учитывать, что кошачий мозг всё-таки меньше и плотность нейронов в нём больше.

А есть кошки с укороченной формой черепа — например, британцы и персы. Из-за этого же их лица более плоские, чем у кошечек других пород.