Жизнь
18:40, 07 января 2024
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Экс-футболист «Спартака» готов стать бездомным из-за бывшего мужа своей избранницы

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко попал в неприятную ситуацию. Государство уже конфисковало одну его квартиру, а теперь хочет забрать и вторую. Причём сам спортсмен тут вообще не при делах. Бывший муж его нынешней супруги попался на финансовых махинациях, а платить за его проступки приходится футболисту. Впрочем, Ещенко, похоже, относится ко всему философски.

Экс-футболист «Спартака» готов стать бездомным из-за бывшего мужа своей избранницы
© commons.wikimedia.org/Анна Нэсси/CC BY-SA 3.0

Первую квартиру у семьи Ещенко конфисковали год назад. Футболист пытался оспорить это решение через суд, но дело не выиграл. По его словам, бывший супруг его жены к этому жилью не имеет отношения — спортсмен купил его на свои деньги.

Теперь семью Ещенко хотят лишить и второй квартиры. Но там есть шансы, что жильё удастся отстоять, потому что в нём проживает ребёнок, которого по закону невозможно выселить.

Даже в такой неприятной ситуации футболист не теряет присутствия духа.

«Остаётся только забыть эту историю как кошмарный сон и купить другое жилье», — сказал он телеканалу «Матч ТВ».

Другой бывший «спартаковец» Дмитрий Тарасов проблем с жильём не имеет, зато может нажить проблем в семье. Во всяком случае он многое для этого делает.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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