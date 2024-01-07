Экс-футболист «Спартака» готов стать бездомным из-за бывшего мужа своей избранницы

Первую квартиру у семьи Ещенко конфисковали год назад. Футболист пытался оспорить это решение через суд, но дело не выиграл. По его словам, бывший супруг его жены к этому жилью не имеет отношения — спортсмен купил его на свои деньги.

Теперь семью Ещенко хотят лишить и второй квартиры. Но там есть шансы, что жильё удастся отстоять, потому что в нём проживает ребёнок, которого по закону невозможно выселить.

Даже в такой неприятной ситуации футболист не теряет присутствия духа.

«Остаётся только забыть эту историю как кошмарный сон и купить другое жилье», — сказал он телеканалу «Матч ТВ».

Другой бывший «спартаковец» Дмитрий Тарасов проблем с жильём не имеет, зато может нажить проблем в семье. Во всяком случае он многое для этого делает.