«Такие же, но побольше». Молодой бойфренд подарил Боне подарок со смыслом

В своих соцсетях Боня выложила сторис из ювелирного магазина. На кадрах она хвастается изумрудными серёжками. На заднем плане смущённо улыбается Гасанов, который, по словам блогерши, и подарил ей очевидно небюджетное украшение.

Подарок был со смыслом. Чуть больше года назад квартиру Бони в Монако ограбили неизвестные. Среди прочего они вынесли серьги, похожие на те, что теперь есть у звезды.

Боня призналась, что её бойфренд специально подарил ей такие серёжки, чтобы она не расстраивалась. А чтобы она наверняка забыла про неприятный инцидент с кражей, новые серьги вдвое больше предыдущих — по два карата.

«Всё, что должно быть у вас, будет у вас», — поделилась жизненной мудростью Боня.

Другая популярная блогерша Настя Ивлеева недавно закатила «почти голую вечеринку», за которую на неё ополчились депутаты и общественники. Сама звезда пришла на неё в стрингах за 23 млн рублей.